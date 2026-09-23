Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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23.09.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 14,89 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 14,89 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'719 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 15,07 GBP. Bei 14,91 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'102'793 Rolls-Royce-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,85 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. 6,45 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 10,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 31,57 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,142 GBP belaufen.
Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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