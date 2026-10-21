Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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21.10.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 13,15 GBP ab.
Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 13,15 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'711 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,13 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 13,24 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 167'243 Stück.
Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,53 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 22,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,100 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,146 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Am 02.03.2028 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,443 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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