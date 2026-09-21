Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 2,6 Prozent auf 14,88 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'730 Punkten notiert. Bei 14,94 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,65 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 2'874'467 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 46,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,142 GBP.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,434 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus

Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus

Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen