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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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21.09.2026 12:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 2,6 Prozent auf 14,87 GBP zu.

Rolls-Royce
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 14,87 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'753 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,91 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 14,65 GBP. Zuletzt wechselten 1'414'869 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 15,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,59 Prozent. Am 26.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,19 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 31,48 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 25.02.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,434 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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