Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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21.08.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 14,86 GBP abwärts.
Um 12:28 Uhr ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 14,86 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'750 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,86 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 14,96 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'895'015 Rolls-Royce-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 6,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.
Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,142 GBP aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,434 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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