Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 2,0 Prozent auf 13,06 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'734 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 13,06 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,17 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 300'148 Rolls-Royce-Aktien.

Bei einem Wert von 15,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Gewinne von 21,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 21,95 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,146 GBP.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,443 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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