Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 13,07 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'706 Punkten notiert. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,92 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,17 GBP. Bisher wurden heute 4'585'463 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. 21,25 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Mit einem Kursverlust von 22,06 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,146 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,443 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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