Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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20.08.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Donnerstagvormittag tiefer
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 15,14 GBP.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 15,14 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'723 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 15,13 GBP. Bei 15,20 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 273'634 Rolls-Royce-Aktien.
Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,19 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 32,70 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,100 GBP je Wertpapier.
Am 25.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,434 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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