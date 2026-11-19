Das Papier von Rolls-Royce konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,6 Prozent auf 13,51 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'538 Punkten notiert. Die Rolls-Royce-Aktie legte bis auf 13,55 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,43 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 189'117 Stück gehandelt.

Bei 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 14,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,19 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 24,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,100 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,146 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,440 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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