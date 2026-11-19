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19.11.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 13,44 GBP zu.
Um 16:28 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 13,44 GBP nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'515 Punkten liegt. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 13,63 GBP aus. Bei 13,43 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 3'556'150 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 15,22 Prozent niedriger. Bei 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,18 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,146 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,100 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.
In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,440 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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