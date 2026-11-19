Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 13,56 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'522 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 13,62 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 13,43 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'215'316 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 16,87 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,19 GBP. Dieser Wert wurde am 26.11.2025 erreicht. Abschläge von 24,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2025 mit 0,100 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,146 GBP je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,440 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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