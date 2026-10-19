Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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19.10.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Rolls-Royce
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 13,33 GBP.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 13,33 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'832 Punkten steht. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,33 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 13,44 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 608'279 Rolls-Royce-Aktien.
Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 23,57 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,146 GBP aus.
Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,443 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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