Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Vormittag an Boden

Um 09:28 Uhr sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 15,49 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'735 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 15,52 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 15,43 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 163'721 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,85 GBP) erklomm das Papier am 07.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 2,30 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Mit einem Kursverlust von 34,21 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,142 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,434 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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