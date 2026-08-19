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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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19.08.2026 16:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Einbussen

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag mit Einbussen

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 15,18 GBP ab.

Rolls-Royce
16.36 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 15,18 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'753 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Rolls-Royce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,16 GBP aus. Bei 15,43 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 3'007'104 Aktien.

Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 4,40 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2025 mit 0,100 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,142 GBP je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
Short 15’838.89 8.90 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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