Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr bei 15,37 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'710 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 15,52 GBP. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,36 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 15,43 GBP. Zuletzt wechselten 1'098'282 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 3,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 10,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,434 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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