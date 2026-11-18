Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 16:28 Uhr 1,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'573 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,58 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,31 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'939'201 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 15,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 10,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,146 GBP.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,440 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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