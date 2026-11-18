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18.11.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochmittag in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 13,50 GBP.
Um 12:28 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 13,50 GBP nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'644 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 13,58 GBP. Bei 13,31 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'150'077 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2025 Kursverluste bis auf 10,19 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,146 GBP ausgeschüttet werden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,440 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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