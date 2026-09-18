Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 14,72 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'791 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,68 GBP. Bei 14,81 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 237'749 Rolls-Royce-Aktien.

Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 7,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 30,77 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,142 GBP.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,434 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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