Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce wird am Nachmittag ausgebremst

Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 14,49 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'682 Punkten notiert. Die Rolls-Royce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,44 GBP ab. Mit einem Wert von 14,81 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 7'872'296 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,85 GBP. Dieser Kurs wurde am 07.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,37 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Abschläge von 29,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,434 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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