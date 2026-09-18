Rolls-Royce Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Rolls-Royce

Um 12:28 Uhr fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 14,70 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'742 Punkten steht. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,63 GBP nach. Bei 14,81 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5'642'164 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Bei 15,85 GBP markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 30,67 Prozent wieder erreichen.

Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,142 GBP belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,434 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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