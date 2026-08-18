Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 15,57 GBP ab.
Um 09:28 Uhr fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 15,57 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'722 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,54 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,62 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 210'584 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 1,84 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 10,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 34,54 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,140 GBP belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.
Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,429 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus
Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus
Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
17.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Montagnachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|06:59
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.