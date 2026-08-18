Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 15,57 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'722 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 15,54 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,62 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 210'584 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 1,84 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 10,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 34,54 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,100 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,140 GBP belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,429 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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