Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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18.08.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verliert am Dienstagnachmittag
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 15,41 GBP nach.
Die Rolls-Royce-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 15,41 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'757 Punkten steht. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,39 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 15,62 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 2'723'434 Stück.
Bei einem Wert von 15,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 2,88 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,19 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,87 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,140 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,100 GBP je Wertpapier.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 25.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,429 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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