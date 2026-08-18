Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’318 0.1%  SPI 20’162 -0.1%  Dow 53’339 -0.2%  DAX 26’152 -0.7%  Euro 0.9404 0.2%  EStoxx50 6’473 -0.9%  Gold 4’360 -1.3%  Bitcoin 52’601 0.7%  Dollar 0.8119 0.1%  Öl 91.9 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Amrize143013422On113454047Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
BASF-Aktie stärker: Agrochemie-IPO macht Fortschritte
Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt
Evonext-Aktie sackt ab: Reverse Merger mit Sporttechnologie-Firma Ascend
Huber+Suhner-Aktie verliert kräftig: Ausbau der Kapazitäten drückt Gewinn
Suche...

Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2026 16:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verliert am Dienstagnachmittag

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verliert am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 15,41 GBP nach.

Rolls-Royce
16.76 CHF -2.16%
Kaufen Verkaufen

Die Rolls-Royce-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 15,41 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'757 Punkten steht. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,39 GBP nach. Den Handelstag beging das Papier bei 15,62 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 2'723'434 Stück.

Bei einem Wert von 15,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 2,88 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,19 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,87 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,140 GBP. Im Vorjahr erhielten Rolls-Royce-Aktionäre 0,100 GBP je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 25.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,429 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus

Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus

Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen


Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten