Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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18.08.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag im Minusbereich
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 15,52 GBP.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 15,52 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'722 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 15,39 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,62 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'076'989 Rolls-Royce-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 10,19 GBP fiel das Papier am 26.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 34,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,140 GBP aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,429 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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