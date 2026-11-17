Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 13,46 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'802 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 13,47 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,29 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 461'078 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,79 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Mit einem Kursverlust von 24,28 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,146 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,440 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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