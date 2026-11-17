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17.11.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Nachmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,42 GBP zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,42 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'747 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 13,51 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,29 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'861'973 Rolls-Royce-Aktien.
Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rolls-Royce-Aktie. Am 26.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 24,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,146 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,100 GBP aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,440 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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