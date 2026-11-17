Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 12:28 Uhr 0,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'802 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 13,49 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,29 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2'219'662 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,85 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2026). Mit einem Zuwachs von 18,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,19 GBP. Dieser Wert wurde am 26.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 23,89 Prozent Luft nach unten.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,146 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,440 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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