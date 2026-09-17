Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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17.09.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce macht am Vormittag Boden gut
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.
Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 09:28 Uhr 1,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'765 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,68 GBP. Mit einem Wert von 14,48 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 417'952 Stück gehandelt.
Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2025 Kursverluste bis auf 10,19 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,142 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,100 GBP aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,434 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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