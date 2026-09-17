Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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17.09.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagnachmittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 14,70 GBP.
Das Papier von Rolls-Royce legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 2,1 Prozent auf 14,70 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'785 Punkten notiert. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,82 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 14,48 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'660'474 Rolls-Royce-Aktien.
Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 15,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 7,81 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,19 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,70 Prozent.
Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,142 GBP aus.
Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,434 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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