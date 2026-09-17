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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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17.09.2026 12:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Zuletzt ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 14,62 GBP.

Rolls-Royce
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 14,62 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'718 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 14,72 GBP. Bei 14,48 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'061'374 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 7,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,32 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,142 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,100 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Rolls-Royce dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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