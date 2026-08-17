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17.08.2026 09:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Montagvormittag

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Montagvormittag

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 15,57 GBP.

Rolls-Royce
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Die Rolls-Royce-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 15,57 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'784 Punkten tendiert. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,67 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,61 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 397'818 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,53 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,139 GBP.

Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,428 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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