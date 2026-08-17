Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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17.08.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Montagnachmittag ins Plus
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 15,62 GBP.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 15,62 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'735 Punkten steht. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,73 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 15,61 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'948'063 Rolls-Royce-Aktien.
Bei 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 1,47 Prozent wieder erreichen. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 34,77 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,139 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,428 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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