Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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17.08.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 15,66 GBP nach oben.
Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere um 12:28 Uhr 1,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'753 Punkten notiert. Die Rolls-Royce-Aktie legte bis auf 15,70 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 15,61 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'519'726 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 15,85 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2025 auf bis zu 10,19 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 53,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Rolls-Royce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,139 GBP belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Rolls-Royce ein EPS in Höhe von 0,428 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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