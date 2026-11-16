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16.11.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Montagvormittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 13,61 GBP nach oben.
Um 09:28 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 13,61 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'928 Punkten liegt. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,64 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 13,51 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 227'525 Rolls-Royce-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 14,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2025 Kursverluste bis auf 10,19 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,14 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,146 GBP, nach 0,100 GBP im Jahr 2025.
Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rolls-Royce-Aktie in Höhe von 0,440 GBP im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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