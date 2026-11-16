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16.11.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce reagiert am Nachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 13,64 GBP.
Um 16:28 Uhr wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 13,64 GBP nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'925 Punkten steht. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,73 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,51 GBP. Bisher wurden heute 2'259'269 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 33,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,146 GBP aus.
Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.
Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,440 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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