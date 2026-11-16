Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag im Aufwind

Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 12:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 13,67 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'933 Punkten steht. In der Spitze gewann die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,70 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,51 GBP. Von der Rolls-Royce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'044'232 Stück gehandelt.

Bei 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2025 (10,19 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 25,44 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,146 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,100 GBP aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 25.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,440 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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