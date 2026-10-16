Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Rolls-Royce zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 13,71 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'806 Punkten notiert. Bei 13,78 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,78 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 223'259 Rolls-Royce-Aktien.

Bei 15,85 GBP markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 15,66 Prozent wieder erreichen. Bei 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein am 26.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 34,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,146 GBP aus.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,443 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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