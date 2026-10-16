Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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16.10.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rolls-Royce
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 13,59 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 13,59 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'873 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Rolls-Royce-Aktie bis auf 13,55 GBP ein. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 13,78 GBP. Zuletzt wechselten via London 3'474'724 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.
Am 07.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,85 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,68 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,19 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 25,00 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2025 mit 0,100 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,146 GBP je Aktie ausschütten.
Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,443 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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