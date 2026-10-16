Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verteidigt am Mittag Tendenz

Die Rolls-Royce-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 13,64 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'832 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 13,79 GBP. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,63 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,78 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'590'380 Rolls-Royce-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Bei 10,19 GBP fiel das Papier am 26.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,146 GBP aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,443 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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