Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verteidigt am Mittag Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Rolls-Royce-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 13,64 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 13,64 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'832 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 13,79 GBP. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,63 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,78 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'590'380 Rolls-Royce-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2026 bei 15,85 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Bei 10,19 GBP fiel das Papier am 26.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,146 GBP aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rolls-Royce einen Gewinn von 0,443 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus
Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus
Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
16.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Rolls-Royce Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Rolls-Royce (finanzen.ch)
|
16.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verteidigt am Mittag Tendenz (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Freitagvormittag nordwärts (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
15.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Rolls-Royce am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.