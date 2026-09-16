Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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16.09.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Mittwochvormittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 14,28 GBP.
Das Papier von Rolls-Royce legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 14,28 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'696 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,42 GBP. Bei 14,39 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 193'208 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Am 07.08.2026 markierte das Papier bei 15,85 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 11,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,19 GBP. Dieser Wert wurde am 26.11.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 40,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,100 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,142 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 25.02.2027 gerechnet. Am 02.03.2028 wird Rolls-Royce schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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