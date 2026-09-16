Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 14,39 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'693 Punkten tendiert. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,42 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 14,39 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'577'166 Rolls-Royce-Aktien.

Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,16 Prozent. Bei einem Wert von 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 29,19 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,142 GBP.

Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,434 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus

Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus

Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen