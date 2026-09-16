Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.09.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 14,39 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 14,39 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'693 Punkten tendiert. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,42 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 14,39 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'577'166 Rolls-Royce-Aktien.
Am 07.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,85 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,16 Prozent. Bei einem Wert von 10,19 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 29,19 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,142 GBP.
Rolls-Royce wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.
In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,434 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus
Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus
Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
16.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Mittwochvormittag fester (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Montagshandel in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.04.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|09.03.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Rolls-Royce am 16.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch mit Aufschlägen, während der deutsche Leitindex ebenfalls aufwärts notierte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.