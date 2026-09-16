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16.09.2026 12:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Mittag fester

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 14,29 GBP.

Rolls-Royce
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Um 12:28 Uhr sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 14,29 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'715 Punkten steht. Die Rolls-Royce-Aktie legte bis auf 14,42 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 14,39 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 724'454 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2025 Kursverluste bis auf 10,19 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 40,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,142 GBP.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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