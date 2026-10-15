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15.10.2026 12:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit Kursabschlägen

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 13,52 GBP abwärts.

Rolls-Royce
14.59 CHF -1.93%
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Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 13,52 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'773 Punkten liegt. Bei 13,25 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,25 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'571'915 Rolls-Royce-Aktien.

Bei 15,85 GBP markierte der Titel am 07.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 17,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 24,62 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,100 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,146 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,443 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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