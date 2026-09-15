Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag Verlust reich

Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel um 09:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 14,13 GBP nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'637 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,10 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,21 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 273'144 Rolls-Royce-Aktien.

Am 07.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 38,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,142 GBP aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,434 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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