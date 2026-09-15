Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Dienstagnachmittag leichter

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 14,20 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'668 Punkten steht. In der Spitze fiel die Rolls-Royce-Aktie bis auf 14,10 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,21 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 1'713'773 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 11,62 Prozent Plus fehlen der Rolls-Royce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 10,19 GBP. Der derzeitige Kurs der Rolls-Royce-Aktie liegt somit 39,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Rolls-Royce-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,142 GBP ausgeschüttet werden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 25.02.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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