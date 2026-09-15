Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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15.09.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zieht am Dienstagmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 14,34 GBP.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 14,34 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'659 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Rolls-Royce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,36 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,21 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 828'611 Rolls-Royce-Aktien.
Bei 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 10,55 Prozent wieder erreichen. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,19 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 28,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,142 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,100 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 25.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 02.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Rolls-Royce-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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