Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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14.10.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 13,61 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 13,61 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'663 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 13,66 GBP. Bei 13,65 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 250'308 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP aus.
Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,443 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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