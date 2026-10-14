Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’130 1.5%  SPI 19’957 1.2%  Dow 51’621 -0.1%  DAX 25’299 0.2%  Euro 0.9309 -0.1%  EStoxx50 6’190 0.4%  Gold 4’140 0.8%  Bitcoin 67’265 -0.9%  Dollar 0.8299 -0.6%  Öl 104.7 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SpaceX156888148Swiss Re12688156Stadler Rail217818Kuros32581411
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
Goldpreis: Kräftiges Comeback nach der jüngsten Verkaufswelle
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Lufthansa-Aktie: Massnahmen wegen Kerosin-Mangel am Flughafen Frankfurt ergriffen
UBS-Aktie: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
Suche...
ETF Sparplan

Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 09:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 13,61 GBP.

Rolls-Royce
14.88 CHF -0.80%
Kaufen Verkaufen

Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 13,61 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'663 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 13,66 GBP. Bei 13,65 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 250'308 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2026 auf bis zu 15,85 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,19 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP aus.

Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2026 0,443 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus

Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus

Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten