Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.10.2026 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Mittag fester
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 13,63 GBP.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 13,63 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'698 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 13,66 GBP. Bei 13,65 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'123'499 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Mit einem Zuwachs von 16,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Abschläge von 25,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,144 GBP aus.
Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,443 GBP fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus
Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus
Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
|
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verliert am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 freundlich (finanzen.ch)
|
14.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)