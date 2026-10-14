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14.10.2026 12:29:00

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Mittag fester

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 13,63 GBP.

Rolls-Royce
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 13,63 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'698 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 13,66 GBP. Bei 13,65 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'123'499 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Mit einem Zuwachs von 16,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Abschläge von 25,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rolls-Royce-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,100 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,144 GBP aus.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,443 GBP fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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