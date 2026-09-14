Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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14.09.2026 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce tendiert am Montagvormittag südwärts
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 14,47 GBP.
Um 09:28 Uhr fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 14,47 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'707 Punkten realisiert. Die Rolls-Royce-Aktie sank bis auf 14,35 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,40 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 224'222 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 9,58 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,19 GBP am 26.11.2025. Mit einem Kursverlust von 29,56 Prozent würde die Rolls-Royce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,100 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,142 GBP.
Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 25.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte Rolls-Royce die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,434 GBP je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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