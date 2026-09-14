Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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14.09.2026 16:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Rolls-Royce-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 14,22 GBP.
Um 16:28 Uhr rutschte die Rolls-Royce-Aktie in der London-Sitzung um 2,2 Prozent auf 14,22 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'709 Punkten liegt. Bei 14,14 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 14,40 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'948'279 Rolls-Royce-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 15,85 GBP erreichte der Titel am 07.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,19 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rolls-Royce-Aktie 28,35 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,100 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,142 GBP aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Rolls-Royce am 25.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rolls-Royce möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Rolls-Royce-Gewinn in Höhe von 0,434 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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