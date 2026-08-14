Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Vormittag

Um 09:28 Uhr sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 15,30 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'776 Punkten liegt. Bei 15,44 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 15,39 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 215'724 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,85 GBP. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 3,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2025 Kursverluste bis auf 10,19 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,140 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,100 GBP aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,428 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Rüstungsboom und KI-Hype: Rolls-Royce schraubt Jahresziele hoch - Aktie im Plus

Boeing, Lufthansa & Rolls-Royce: Allianz für die Zukunft - Aktie im Fokus

Stoxx Europe 50-Titel Rolls-Royce-Aktie: Über diese Dividende können sich Rolls-Royce-Aktionäre freuen